В Одессе 20 вооруженных людей попытались захватить частное предприятие (фото)

Правоохранители изъяли у мужчин, ворвавшихся на территорию предприятия, пистолеты, гранаты, автоматическое оружие и т. д.

В Одессе сегодня утром 20 вооруженных человек попытались захватить частное предприятие «Бетон-Одесса».

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил в Facebook.

По его данным, в Хмельницкое отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Боровского 20 неизвестных вооруженных мужчин в камуфляжной форме захватили предприятие ЧП «Бетон-Одесса».

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На место прибыли бойцы спецподразделения и Хмельницкого отделения полиции.

По предварительным данным, при помощи вооруженных людей заинтересованные лица пытаются решить хозяйственный спор. У мужчин, ворвавшихся на предприятие, изъяты пистолеты, гранаты, автоматическое оружие и т. д.

Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.