Смерть ребенка под колесами Hummer в Киеве: водителю объявили о подозрении

Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы.

Водителю внедорожника Hummer, который сбил на столичном Печерске 10-летнюю девочку, объявили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева. Отмечается, что водитель Hammer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

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Сейчас парня задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Сейчас прокуратура готовит ходатайство об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей и аресте автомобиля.

Как сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Кирищенко в эфире "112 Украина", сейчас задержанный находится в следственном изоляторе.

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Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть ребенка и пытался скрыться.

Девочка вместе с мамой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, тогда как Hummer вылетел на красный. Водитель протащил девочку на 50 метров, в результате многочисленных переломов ребенок умер.

Сразу после аварии водитель пытался скрыться. Полиция задержала его через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.