Мажор насмерть сбил ребенка на столичном Печерске: полиция начала расследование

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция начала расследование смертельного наезда водителя Hummer на девочку на Печерске в Киеве.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Водителя Hummer задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

Согласно санкции инкриминируемой статьи, подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

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"В настоящее время правоохранители тщательно изучают камеры видеонаблюдения с места ДТП, общаются с очевидцами с целью объективного расследования аварии. Кроме того, в рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз для установления механизма дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть ребенка и пытался скрыться. По данным СМИ, девочка вместе с мамой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, тогда как Hummer вылетел на красный. Водитель протащил девочку на 50 метров, в результате многочисленных переломов ребенок умер.

Сразу после аварии водитель пытался скрыться. Полиция задержала его через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.