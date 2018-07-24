Под Харьковом 17-летний парень вонзил себе нож в грудь на глазах у матери

08:56, 24 июля 2018
Происшествия
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Подросток хотел наложить на себя руки / фото mukachevo.net

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины. Отмечается, что его доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

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Как выяснили сотрудники полиции, парень во время приступа агрессии в присутствии матери пытался покончить жизнь самоубийством. Он схватил кухонный нож и нанес себе телесные повреждения.

Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Киеве полиция задержала гражданина Польши, который убил мужчину и ранил ножом женщину. Это произошло в Деснянском районе на улице Гната Хоткевича.

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Теги: #самоубийство#Харьковщина