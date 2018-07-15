На Закарпатье умерла вторая женщина, которую на автомобиле сбил пьяный глава РГА
На Закарпатье умерла 71-летняя женщина, которую на автомобиле сбил пьяный председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир.
Об этом мэр города Перечин Иван Погориляк написал на своей странице в Facebook.
«К сожалению, умерла и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП с участием председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые хоть как-то могли бы утешить близких и родных жертв этого дорожно-транспортного происшествия...», - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, 13 июля около 22.30 председатель Перечинской РГА Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Jeep Cherokee, совершил в Перечине наезд на двух жительниц города. 56-летняя женщина умерла от полученных травм в больнице, 71-летняя потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Олефир написал заявление на увольнение и отстранен от должности.
Он задержали и уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.