На Закарпатье умерла вторая женщина, которую на автомобиле сбил пьяный глава РГА

13 июля председатель Перечинской РГА Виктор Олефир пьяным совершил наезд на двух женщин, одна из которых в тот же день умерла от полученных травм в больнице.

На Закарпатье умерла 71-летняя женщина, которую на автомобиле сбил пьяный председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир.

Об этом мэр города Перечин Иван Погориляк написал на своей странице в Facebook.

«К сожалению, умерла и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП с участием председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые хоть как-то могли бы утешить близких и родных жертв этого дорожно-транспортного происшествия...», - отметил он.

Читайте такжеСмертельное ДТП с пятимесячным ребенком: харьковская полиция задержала водителя

Как сообщал УНИАН, 13 июля около 22.30 председатель Перечинской РГА Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Jeep Cherokee, совершил в Перечине наезд на двух жительниц города. 56-летняя женщина умерла от полученных травм в больнице, 71-летняя потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Олефир написал заявление на увольнение и отстранен от должности.

Он задержали и уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.