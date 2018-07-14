На Закарпатье пьяный глава РГА на авто с "евробляхами" сбил двух женщин, одна из них скончалась (фото)

Полиция начала расследование, Олефира задержан.

В городе Перечин на ул. Октябрьской председатель районной государственной администрации Виктор Олефир в нетрезвом состоянии сбил двух женщин, одна из которых скончалась.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Закарпатской области.

«Вчера, 13 июля, в 22.37 в полицию поступило сообщение от граждан о том, что в городе Перечин на ул.Октябрьской автомобиль сбил женщину, а водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа Перечинского отделения полиции установила, что наезд на двух женщин совершил глава Перечинской районной государственной администрации, житель Перечинского района. Управлял он джипом марки «Чероки» иностранной регистрации. Пострадавших – двух жительниц города Перечин в возрасте 71 и 56 лет «скорая» доставила в реанимацию районной больницы. К сожалению, молодая женщина умерла от полученных травм. За жизнь второй борются врачи», - говорится в сообщении.

Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего).

Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на спецплощадку полиции.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в центре Киева внедорожник народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев машин на еврономерах, которые блокировали проезд возле Верховной Рады.