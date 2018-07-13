Во Львове в результате обрушения балкона пострадал мужчина

Сейчас мужчина в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести.

Во Львове на улице Ивана Франко в результате обрушения части балкона получил травмы мужчина.

Как сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, инцидент произошел вечером 12 июля.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу, его состояние оценивают как средней тяжести. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"12 июля в 18:36 в г. Львове по вул. Ивана-Франка в результате обрушения перил балкона (3 этаж), упал и был травмирован гражданин 1988 года рождения (находился на балконе в состоянии алкогольного опьянения). В состоянии средней тяжести госпитализирован в 8 ГКЛ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в центре Ивано-Франковска обвалился балкон, на котором 87-летняя женщина поливала цветы. Женщина с переломами ребер и ноги была госпитализирована. На следующий день пенсионерка скончалась в больнице.