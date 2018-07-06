В Ивано-Франковске в больнице скончалась 87-летняя женщина, под ногами которой обвалился балкон
12:23, 06 июля 2018Происшествия
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Балкон возведенного в начале XIX века дома обвалился 5 июля.
В больнице скончалась пенсионерка, которая упала с балкона в Ивано-Франковске / фото УНИАН
В Ивано-Франковске умерла 87-летняя женщина, под ногами которой обвалился балкон.
Как сообщают местные СМИ, женщина скончалась в больнице. Травмы при падении оказались несовместимыми с жизнью. Тело отправили на экспертизу.
Как сообщал УНИАН, 5 июля в центре Ивано-Франковска обвалился балкон, на котором 87-летняя женщина поливала цветы. Женщина с переломами ребер и ноги была госпитализирована.
Дом с этим балконом находится на ул. Сечевых Стрельцов. Возведен он в начале XIX века и известен как «Пассаж Егеря».
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