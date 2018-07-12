Возле зоны ЧАЭС двое мужчин привязали к дереву и зверски изнасиловали иностранную туристку

После этого злоумышленники забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись. Одного мужчину уже задержали.

В Киевской области задержан подозреваемый в изнасиловании и грабеже 24-летней иностранной туристки, которая путешествовала автостопом по Украине.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Украины в Киевской области. "24-летняя девушка, которая путешествовала автостопом по Украине, сообщила в полицию, что в лесополосе вблизи зоны ЧАЭС ее неестественным путем изнасиловали двое незнакомцев. Они согласились подвезти туристку до границы на своем автомобиле и перед этим предложили посетить зону отчуждения. Чтобы проникнуть туда нелегально, час водили ее по лесу. Там ремнем привязали к дереву и изнасиловали. После этого забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись", - говорится в сообщении.

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Двое суток работа оперативников Иванковского отдела полиции была сосредоточена на установлении и розыске злоумышленников. Один из них, 24-летний киевлянин, уже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вещественные доказательства изъяты. Парень признался в содеянном.

Сейчас назначен ряд экспертиз. Полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного.

Продолжается расследование в рамках открытых уголовных производств по ч. 2 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

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