В телефоне нашли фото обнаженного ребенка: на Киевщине пенсионер в течение трех лет развращал 12-летнюю девочку

65-летнему киевлянину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

В Киевской области задержали педофила, который в течение трех лет развращал ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

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"В течение 3-х лет 65-летний киевлянин развращал соседского ребенка на территории своего дачного дома в одном из сел Яготинского района. На спецлинию "102" обратились дедушка и бабушка пострадавшей девочки, к которым ребенок приезжает на летний отдых, и сообщили, что их сосед развращает внучку. Об этом рассказала сама 12-летняя девочка, в телефоне которой были обнаружены зафиксированные звонки от соседа. Как оказалось, мужчина развращает ребенка с 2015 года", - сообщили в полиции.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В его телефоне найдены доказательства преступления - фото обнаженной девочки.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине 76-летний пенсионер в течение двух лет насиловал 14-летнего ребенка.