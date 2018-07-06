В Ривном на ходу загорелась маршрутка, полная людей (видео)

14:46, 06 июля 2018
Происшествия
351 0
Густой серый дым шел из салона / "РівнеМедіа"

"Водитель маршрутки сразу совершил аварийную остановку. Из салона быстро выбежали пассажиры. Густой серый дым шел из салона, мотора, выхлопной трубы", - пишет сайт "РівнеМедіа" по рассказам очевидцев.

По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, устанавливают эксперты.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в пятницу, 6 июля, на улице Братиславской произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ 2107 протащил пешехода около 50 метров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #маршрутка#Ривне