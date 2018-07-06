В Ривном на ходу загорелась маршрутка, полная людей (видео)

По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, устанавливают эксперты.

В городе Ривне на ул. Соборной во время движения загорелась маршрутка. В салоне было полно людей.

"Водитель маршрутки сразу совершил аварийную остановку. Из салона быстро выбежали пассажиры. Густой серый дым шел из салона, мотора, выхлопной трубы", - пишет сайт "РівнеМедіа" по рассказам очевидцев.

По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, устанавливают эксперты.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в пятницу, 6 июля, на улице Братиславской произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ 2107 протащил пешехода около 50 метров.