В Ривном на ходу загорелась маршрутка, полная людей (видео)
14:46, 06 июля 2018Происшествия
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По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, устанавливают эксперты.
Густой серый дым шел из салона / "РівнеМедіа"
В городе Ривне на ул. Соборной во время движения загорелась маршрутка. В салоне было полно людей.
"Водитель маршрутки сразу совершил аварийную остановку. Из салона быстро выбежали пассажиры. Густой серый дым шел из салона, мотора, выхлопной трубы", - пишет сайт "РівнеМедіа" по рассказам очевидцев.
По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, устанавливают эксперты.
В Ривному на ходу загорелась маршрутка, набитая людьми
Как сообщал УНИАН, в Киеве в пятницу, 6 июля, на улице Братиславской произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ 2107 протащил пешехода около 50 метров.
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