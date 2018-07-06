Протащило 50 метров: в Киеве авто насмерть сбило мужчину (фото, видео)

По словам водителя, сбитый мужчина был в неадекватном состоянии и сам бросился под колеса машины.

В Киеве в пятницу, 6 июля, на улице Братиславской произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ 2107 протащил пешехода около 50 метров.

Авария случилась недалеко от больницы скорой помощи около 00:15, передает "Информатор".

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Известно, что водителю, сбившему пешехода, 47 лет. Он почти всю жизнь провел за рулем и до этого не попадал в серьезные аварии. У него не было явных признаков алкогольного опьянения, он шел на контакт, но находился в шоковом состоянии.

По словам самого водителя, сбитый мужчина был в неадекватном состоянии и сам бросился под колеса машины. После удара автомобиль протащил пешехода еще около 50 метров.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Водителя ВАЗа доставили в управление полиции для проведения следственных мероприятий, а его автомобиль был эвакуирован с места происшествия.

Как сообщалось, в Харькове авто раскрутило на дороге, пронесло через перекресток и ударило о два столба. Водителя выбросило из машины, и невероятно - он остался невредимым.