На Львовщине легковушка столкнулась с пассажирским автобусом, есть жертвы (фото, видео)

Водитель легковушки погиб на месте, пассажира госпитализировали. Водитель и пассажирка автобуса получили незначительные повреждения.

На автодороге Жовква-Ковель между селами Туринка и Боянец в Жовковском районе Львовской области легковой автомобиль "Opel" столкнулся с пассажирским автобусом.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, происшествие произошло вечером 5 июля. Предварительно установлено, что легковушка выехала на встречную полосу.

"В результате столкновения водитель "Opel" получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Его пассажир, 30-летний житель села Туринка, получил телесные повреждения, в частности сотрясение головного мозга, рану головы и был госпитализирован. Также за медицинской помощью обращались водитель автобуса, у которого диагностировано, в частности перелом пальца на ноге и его пассажирка, 35-летняя жительница города Сосновка, у которой медики обнаружили ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи они были отпущены", - сообщили в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, 4 июля на Черниговщине «Джили», двигаясь по Киевскому шоссе в направлении с. Количевка, совершил лобовое столкновение с автомобилем «Газель», двигавшийся в сторону Чернигова. В результате ДТП погибло четыре человека.