Количество жертв утреннего ДТП под Черниговым возросло до четырех человек

Пассажирка легковушки скончалась в больнице, женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

Количество погибших в ДТП, произошедшем утром на выезде из Чернигова, возросло с трех до четырех человек.

Об этом сообщил пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко.

«Пассажирка легковушки скончалась в больнице. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», - сказал он.

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Копистко уточнил, что водитель автомобиля «Газель» получил травмы и был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром легковой автомобиль «Джили», двигаясь по Киевскому шоссе в направлении с. Количевка, за автомобильным мостом (район Старого вокзала) совершил лобовое столкновение с автомобилем «Газель», который двигался в сторону Чернигова. Водитель и две пассажирки легковушки погибли на месте происшествия.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.