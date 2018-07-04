Утром под Черниговом произошло смертельное ДТП: погибли трое людей (фото)

Трагедия произошла сегодня утром на выезде из Чернигова, за автомобильным мостом через реку Десна.

На выезде из Чернигова, за автомобильным мостом через реку Десна, сегодня произошло ДТП, в результате которого три человека погибли, еще один получил травмы.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

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Согласно информации, на телефон службы «102» в 6:41 позвонил водитель и сообщил о ДТП возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова. На месте происшествия правоохранители установили, что легковой автомобиль «Джили», двигаясь по Киевскому шоссе в направлении с. Колычевка, за автомобильным мостом (район Старого вокзала) совершил лобовое столкновение с автомобилем «Газель», который двигался в сторону Чернигова.

Вследствие ДТП водитель и две пассажирки автомобиля «Джили» погибли на месте. Каретой экстренной медицинской помощи в больницу была доставлена еще одна пассажирка автомобиля «Джили».

Информация о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.