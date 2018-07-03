В перевернутый на Ривненщине автобус врезался Mercedes, погиб экс-чиновник Госгеонедр (фото)

Автобус слетел в кювет 1 июля и более суток пролежал на месте ДТП, когда в него врезался внедорожник.

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп внедорожник Mercedes врезался в пассажирский автобус, который накануне слетел в кювет.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, 2 июля 30-летняя киевлянка, управляя автомобилем «Mercedes ML», двигаясь со стороны Львова в направлении Ровно, вблизи села Птыча не учла дорожной обстановки, не выбрала безопасной скорости движения и слетела в кювет, где столкнулась с автобусом, который более суток лежал у дороги.

"В результате ДТП телесные повреждения получила водитель иномарки и пассажир, 46-летний житель столицы. У женщины медики диагностировали пневмоторакс, травму грудной клетки и ссадины. У мужчины – травмы плеча, ключицы, грудной клетки, рваные раны уха и головы. Обоих госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Впрочем, жизнь мужчины врачам спасти не удалось, от полученных травм он скончался", - сообщили в полиции.

Как подтвердили УНИАН в правоохранительных органах, погибшим является бывший заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины Сергей Радованов.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 июля около 15.00 на автодороге «Киев-Чоп» в кювет слетел пассажирский автобус.

Вследствие ДТП семеро пассажиров из Киева, Киевской и Черниговской областей получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждения. Все они получили ушибы различных частей тела, и двое из них – переломы.

По информации правоохранителей, автобус к этому времени не удалось поднять из кювета из-за отсутствия специальной техники.