Аноним прислал СБУ и Нацполиции письмо с угрозой убить детей-заложников

Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты 350 тысяч долларов США. Присланный анонимом список детей содержится на официальном сайте «Службы розыска детей».

Аноним прислал Службе безопасности Украины и Национальной полиции письмо с угрозой убить детей, якобы взятых в заложники.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники Службы безопасности совместно с Нацполицией проверяют информацию, изложенную в анонимном письме, поступившем сегодня в адрес обоих силовых ведомств с угрозой совершить убийства детей, которые якобы находятся в заложниках.

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Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тысяч долларов США. Правоохранители, среди других, проверяют версию о возможных мошеннических действиях, поскольку присланный анонимом список детей содержится на официальном сайте «Службы розыска детей». Двое из них уже найдены, факт их похищения не подтвержден.

Национальной полицией Украины открыто уголовное производство по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 147 (захват заложников) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, 30 июня полиция Житомирской области объявила план "Сирена" для розыска двух похитителей 32-летнего бизнесмена.