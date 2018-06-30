На Житомирщине объявлен план "Сирена": разыскивают похитителей бизнесмена

Похищенному бизнесмену сегодня утром удалось сбежать.

Полиция Житомирской области разыскивает двух похитителей 32-летнего бизнесмена.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области. Там отметили, что утром 30 июня в полицию обратился 32-летний житель областного центра с сообщением о том, что трое неизвестных в течение нескольких дней удерживали его в гараже и требовали имущество.

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"По словам заявителя, несколько дней назад в квартиру в г. Киеве, которую он арендует, ворвались трое незнакомцев. Они избили его и, угрожая, вывезли в райцентр на Киевщине, а впоследствии перевезли в г. Житомир, где удерживали в одном из гаражных кооперативов. Похитители требовали от мужчины, который занимается частным бизнесом, переоформления на них недвижимого имущества", - рассказали в полиции.

Сегодня утром мужчине удалось сбежать от злоумышленников и обратиться в полицию.

Правоохранители предварительно квалифицировали инцидент по ч. 3 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины. Такие действия, совмещенные с насилием, опасным для жизни или здоровья человека, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники, около 11.00 в области был объявлен оперативный план "Сирена".

Как сообщал УНИАН, 25 июня в Киеве похитили сына ливийского дипломата.