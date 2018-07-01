На Львовщине скоростной поезд сбил насмерть мужчину

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

На Львовщине, недалеко от украинско-польской границы, скоростной поезд Интерсити+ «Перемышль – Киев» совершил смертельный наезд на мужчину.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 30 июня около 16.20, между железнодорожным перегоном «Мостиска-2» и «Мостиска-1» скоростной поезд сбил насмерть 39-летнего жителя Львова.

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Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.