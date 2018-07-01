На Львовщине скоростной поезд сбил насмерть мужчину
12:33, 01 июля 2018Происшествия
25 0
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
На Львовщине скоростной поезд сбил насмерть мужчину / фото УНИАН
На Львовщине, недалеко от украинско-польской границы, скоростной поезд Интерсити+ «Перемышль – Киев» совершил смертельный наезд на мужчину.
Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 30 июня около 16.20, между железнодорожным перегоном «Мостиска-2» и «Мостиска-1» скоростной поезд сбил насмерть 39-летнего жителя Львова.
Читайте такжеВ киевском метро пассажир попал под поезд и погиб
Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter