В Польше погиб строитель из Украины

15:56, 27 июня 2018
Происшествия
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Спасти украинца не удалось / Фото via coltera flickr.com

Чтобы вытащить его, пожарные использовали подъемный кран, им помогали полицейские и рабочие, вся операция длилась два часа, передает "Польское радио".

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"Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм", – сообщил пресс-секретарь городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.

Пока что неизвестно, почему лестницы рухнули. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли инспекторы государственной инспекции труда. Работы на строительной площадке прекращены.

Ранее в Минсоцполитики сообщили, что сегодня в Польше работает один миллион украинцев, однако в пенсионной системе из них зарегистрированы только 300 тысяч человек.

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Теги: #смерть#Польша#украинец