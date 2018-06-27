В Польше погиб строитель из Украины

46-летний гражданин Украины работал на строительстве офисного комплекса. Мужчину не удалось спасти.

На строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс, на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестниц.

Чтобы вытащить его, пожарные использовали подъемный кран, им помогали полицейские и рабочие, вся операция длилась два часа, передает "Польское радио".

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"Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм", – сообщил пресс-секретарь городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.

Пока что неизвестно, почему лестницы рухнули. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли инспекторы государственной инспекции труда. Работы на строительной площадке прекращены.

Ранее в Минсоцполитики сообщили, что сегодня в Польше работает один миллион украинцев, однако в пенсионной системе из них зарегистрированы только 300 тысяч человек.