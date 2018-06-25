СБУ задержала на взятке одного из руководителей патрульной полиции Хмельницкой области
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках и.о. начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Хмельницкой области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники установили, что в течение апреля-июня 2018 года полицейский наладил схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственные перевозки крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.
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Делец «упрощал» для субъектов хозяйствования механизм получения разрешения на беспрепятственную транспортировку указанных транспортных средств, без соблюдения соответствующей процедуры и необходимых сроков. Стоимость перевозки каждой единицы тяжелой техники составляла до 5 тыс. грн. Злоумышленник также организовывал предоставление патрульного сопровождения во время перемещения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.
Правоохранители задержали полицейского в служебном кабинете после очередной «сделки» согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении полицейскому о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается, добавили в СБУ.