На КПВВ "Новотроицкое" женщина-водитель умышленно наехала на пограничника

Правонарушительницу задержали и передали сотрудникам полиции. Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» женщина-водитель на автомобиле осуществила умышленный наезд на пограничника Донецкого отряда, который оформлял людей и транспортные средства.

Как сообщает Госпогранслужба, в обед на въезд с временно оккупированной территории в КПВВ прибыл автомобиль «Шевроле».

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Женщина-водитель пыталась вне очереди проехать на территорию КПВВ. Однако пограничники сделали гражданке замечание, на что она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на ноги военнослужащему.

Лицо задержано и передано сотрудникам Нацполиции.

В Волновахский отдел полиции направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

Ранее на пункте пропуска "Новотроицкое" обнаружили в топливном баке авто 20 бутылок с "травкой".