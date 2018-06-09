На КПВВ "Новотроицкое" женщина-водитель умышленно наехала на пограничника
В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» женщина-водитель на автомобиле осуществила умышленный наезд на пограничника Донецкого отряда, который оформлял людей и транспортные средства.
Как сообщает Госпогранслужба, в обед на въезд с временно оккупированной территории в КПВВ прибыл автомобиль «Шевроле».
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Женщина-водитель пыталась вне очереди проехать на территорию КПВВ. Однако пограничники сделали гражданке замечание, на что она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на ноги военнослужащему.
Лицо задержано и передано сотрудникам Нацполиции.
В Волновахский отдел полиции направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».
Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.
Ранее на пункте пропуска "Новотроицкое" обнаружили в топливном баке авто 20 бутылок с "травкой".