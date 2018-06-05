Под Ивано-Франковском в ДТП погиб майор полиции

Дома майора ждали двое сыновей – трехлетнего возраста и 10-ти месячный младенец, – а также супруга и родители.

В ночь на вторник в аварии погиб заместитель начальника Галицкого отделения полиции Ивано-Франковской области майор полиции Роман Белый.

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«Управляя личным автомобилем "Ниссан Альмера", двигаясь на автодороге «Стрый-Черновцы», между селами Рыбное и Старый Лисец, что вблизи Ивано-Франковска, 4 июня в 23.45, проезжая на закругленном и неосвещенном участке дороги, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем в составе седлового тягача «Renault 22». Травмы, полученные в аварии, оказались смертельными», – сообщил начальник ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области Виктор Шкутов на своей странице в Facebook.

Жизнь мужчины оборвалась на 31-м году, дома его ждали двое сыновей – трехлетнего возраста и 10-ти месячный младенец, – а также жена и родители.

"Службу в органах начал в 2007 году с должности участкового Тлумацкого РО УМВД после окончания Прикарпатского юридического института ЛьвГУВД МВД Украины. Служил на различных должностях. В занимаемой должности находился почти год. Проявил себя как опытный, требовательный руководитель и профессиональный работник. На время совершения ДТП находился вне службы. Проходил службу в зоне антитеррористической операции на востоке страны", – сообщил Шкутов.