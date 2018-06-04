Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль перевернулся и снес остановку (фото)

Скорая забрала потерпевшую девушку и водителя. Женщина погибла на месте.

Сегодня, 4 июня, в Днепре произошло ДТП с пострадавшими и погибшими. Как сообщили в полиции, водитель автомобиля "Škoda" ехал из центра в сторону ж/м Победа-2, не справился с управлением, врезался в бордюр и, перевернувшись, снес остановку общественного транспорта, где стояли женщина и девушка.

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На место аварии вызвали следователя, скорую и спасателей. Скорая забрала потерпевшую девушку и водителя. Женщина погибла на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Спасатели устраняют утечку газа на автомобиле, что бы не было воспламенения и взрыва.

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожье водитель BMW насмерть сбил маму с ребенком на тротуаре.