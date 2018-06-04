Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль перевернулся и снес остановку (фото)

17:28, 04 июня 2018
Происшествия
484 0
Водитель не справился с управлением / Фото dp.npu.gov.ua

Сегодня, 4 июня, в Днепре произошло ДТП с пострадавшими и погибшими. Как сообщили в полиции, водитель автомобиля "Škoda" ехал из центра в сторону ж/м Победа-2, не справился с управлением, врезался в бордюр и, перевернувшись, снес остановку общественного транспорта, где стояли женщина и девушка.

Читайте такжеВ BMW было трое иностранцев: СМИ рассказали детали смертельного наезда на женщину с ребенком в Запорожье (видео)

На место аварии вызвали следователя, скорую и спасателей. Скорая забрала потерпевшую девушку и водителя. Женщина погибла на месте. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Спасатели устраняют утечку газа на автомобиле, что бы не было воспламенения и взрыва.

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожье водитель BMW насмерть сбил маму с ребенком на тротуаре.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Днепре#смерть в ДТП