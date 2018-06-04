В BMW было трое иностранцев: СМИ рассказали детали смертельного наезда на женщину с ребенком в Запорожье (видео)

Тех, чьи камеры могли зафиксировать момент аварии, просят обращаться в полицию.

В Запорожье взяли под арест подозреваемого в смертельном ДТП, которое произошло в субботу.

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Об этом сообщили собственные источники ТСН. "БМВ" на бешеной скорости вылетел на тротуар, где сбил женщину и ее 5-летнюю дочь. Обе скончались от полученных травм.

В салоне автомобиля, у которого были еврономера, по данным свидетелей, находились трое. Сразу после аварии они бросились наутек. Схватили подозреваемых прохожие.

По данным ТСН, все они иностранцы, и все с самого начала твердили, что автомобилем они не управляли. Позже один признался, что именно он и был за рулем. Мужчине грозит до 12 лет за решеткой.

Тех, чьи камеры могли зафиксировать момент аварии, просят обращаться в полицию.