В Запорожье водитель BMW насмерть сбил маму с ребенком на тротуаре (фото, видео)

Как сообщают в соцсетях, водитель авто, который является участником уличных гонок, ехал на высокой скорости и допустил столкновение с другим автомобилем.

В Запорожье на Набережной вечером 2 июня случилась смертельное ДТП. Читайте такжеВ результате ДТП в Ривне погиб оператор Агентства журналистских расследований Как сообщил очевидец Сергей Вендин в Facebook, вследствие наезда автомобиля BMW погиб ребенок и женщина. «Семья прогуливалась вдоль набережной магистрали по пешеходному тротуару. Как вдруг сзади на них наехала БМВ. Погиб ребенок. UPD. Женщина-пешеход скончалась в реанимации», – говорится в сообщении. Как сообщают в соцсетях, водитель авто, который является участником уличных гонок, ехал на высокой скорости и допустил столкновение с другим автомобилем. Одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Второе авто скрылось с места ДТП. Водитель BMW задержан.

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