В Одессе задержали водителя, которая сбила насмерть ребенка - полиция

Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля была 68-летняя женщина.

В Одессе сотрудники полиции задержали женщину-водителя, совершившую 2 июня дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок 2015 года рождения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля была 68-летняя женщина.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Женщина-водитель задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, предварительно установлено, что женщина-водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем, сбила мать с маленьким ребенком, которые передвигались в районе пешеходного перехода.

Во время наезда на людей автомобиль получил механические повреждения, характер которых, по предварительным данным, может указывать на то, что он передвигался на большой скорости и не тормозил.

На месте происшествия собрались около ста возмущенных людей, которые не позволяли забрать тело погибшего ребенка в морг, требуя приезда журналистов.