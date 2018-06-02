В Одессе авто на переходе насмерть сбило 4-летнюю девочку: еще одна женщина в реанимации

На месте происшествия собралось около ста возмущенных людей, которые не позволяли забрать тело погибшего ребенка в морг, требуя приезда журналистов.

В Одессе автомобиль насмерть сбил малолетнюю девочку, еще одна пострадавшая в реанимации.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко, ЧП случилось сегодня примерно в 19.30 в районе Тираспольского шоссе, возле биопарка.

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Предварительно установлено, что женщина-водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбила женщина малолетним ребенком, которые передвигались по пешеходному переходу.

«Девочка примерно 4 лет погибла на месте происшествия. Женщина – в коме… В месте ДТП – нерегулируемый пешеходный переход, мигающий желтый…», - отметила Марченко.

Во время наезда на людей автомобиль получил механические повреждения, характер которых, по предварительным данным, может указывать на то, что машина передвигалась на большой скорости и не тормозила.

На месте происшествия собралось порядка ста возмущенных людей, которые не позволяли забрать тело погибшего ребенка в морг, требуя приезда журналистов. Как отметила Марченко, в настоящее время ситуацию удалось урегулировать. На месте работает следователь.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.