В Луцке пьяная женщина покусала двух патрульных (видео)
10:24, 31 мая 2018Происшествия
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За час до инцидента полицейские задержали за вождение в нетрезвом виде ее мужа.
Луцкие патрульные пострадали от неадекватной женщины / фото УНИАН
В городе Луцк, на улице Героев УПА, пьяная водитель микроавтобуса "Опель" покусала двух патрульных, которые остановили ее.
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Как сообщает «Волинь24», правоохранители остановили автомобиль и увидели, что женщина за рулем находится в неадекватном состоянии. Она зарывалась к полицейским, била и кусала их. Впоследствии она бросалась и на самооборонцев, которые прибыли на помощь.
На водителя составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии и доставили ее в полицейский участок для составления протокола о злостном неповиновении.
Отмечается, что за час до этого инцидента на той же машине за пьяное вождение был задержан ее муж.
В январе сообщалось, что в США мужчина во время задержания покусал полицейскую собаку.
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