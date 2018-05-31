В Луцке пьяная женщина покусала двух патрульных (видео)

10:24, 31 мая 2018
Происшествия
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Луцкие патрульные пострадали от неадекватной женщины / фото УНИАН

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Как сообщает «Волинь24», правоохранители остановили автомобиль и увидели, что женщина за рулем находится в неадекватном состоянии. Она зарывалась к полицейским, била и кусала их. Впоследствии она бросалась и на самооборонцев, которые прибыли на помощь.

На водителя составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии и доставили ее в полицейский участок для составления протокола о злостном неповиновении.

Отмечается, что за час до этого инцидента на той же машине за пьяное вождение был задержан ее муж.

В январе сообщалось, что в США мужчина во время задержания покусал полицейскую собаку.

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Теги: #полиция#Луцк