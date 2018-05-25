В Николаеве горит главная городская свалка – в воздух поднялось облако ядовитого дыма (видео)

Основным горючим веществом в пожаре является пластик, продукты горения которого очень опасны для человека.

На главной городской свалке Николаева в местности Большая Корениха (Заводский район) возник масштабный пожар. Пламя распространилось на площади более 1000 квадратных метров.

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Как сообщают «Новости N», высота горы мусора, которая горит — более 20 метров. По словам пожарных, существует реальная угроза обрушения данного массива.

Отмечается, что на месте работает только один пожарный расчет. Распространению огня способствует сильный ветер.

К ликвидации пожара привлекли два трактора, которые работают наверху горящей горы из отходов.

Как отмечается издание, основным горючим веществом в пожаре является пластик. Как известно, в результате горения пластика образуется опаснейшее вещество диоксин, который является сильнейшим канцерогеном (веществом, которое повышает риск возникновения у человека злокачественных опухолей - ред.).

Облако ядовитого дыма от пожара движется в направлении Корабельного района города.

10 мая сообщалось, что в городе Подгородное Днепропетровской области горел мусор на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов.