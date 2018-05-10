Под Днепром загорелась свалка

Информация о пожаре поступила к спасателям примерно в два часа дня.

В городе Подгородное Днепропетровской области горит мусор на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов.

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Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, информация о пожаре поступила к спасателям в 13:37. К ликвидации пожара привлечены 17 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

По состоянию на 17:00 ликвидация пожара на свалке продолжалась. Огонь охватил площадь примерно в 1500 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке во Львовской области вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збиранка». Все они погибли.