Под Днепром загорелась свалка
В городе Подгородное Днепропетровской области горит мусор на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов.
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Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, информация о пожаре поступила к спасателям в 13:37. К ликвидации пожара привлечены 17 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
По состоянию на 17:00 ликвидация пожара на свалке продолжалась. Огонь охватил площадь примерно в 1500 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке во Львовской области вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збиранка». Все они погибли.