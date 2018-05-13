Во Львове задержали бросившегося на автомобиль патрульных парня (видео)

Нетрезвый мужчина вел себя очень агрессивно, проклинал полицейских и угрожал им.

Во Львове патрульные полицейские задержали молодого человека, который бросился на автомобиль полиции и повредил его.

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Как сообщается на странице патрульной полиции Львова в Facebook, ночью экипаж патрульной полиции получил сообщение о драке на перекрестке улиц Гринченко и Чигиринская.

«Инспекторы прибыли на место и увидели мужчину, который бежал по улице в сторону патрульных. Когда он приблизился, то с разгона бросился на служебный автомобиль полиции, чем нанес механические повреждения. Разбил лобовое стекло и нанес вмятины на капот. После этого нарушитель быстро слез с автомобиля и начал убегать. Патрульные его доганали и задержали», - указано в сообщении.

Отмечается, что задержанный отказался от медицинской помощи.

«23-летний житель Львова был с явными признаками алкогольного опьянения, вел себя очень агрессивно, проклинал полицейских и угрожал. Объяснить свой поступок отказался. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Также прибыла и мать гражданина. Следователи зафиксировали факт повреждения полицейского автомобиля. Всех участников доставили в отдел полиции для установления обстоятельств дела», - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Жидачевском районе Львовской области 10 мая в результате ДТП пострадали супруги и погиб их двухлетний сын.