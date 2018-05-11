На Житомирщине зарезали ветерана АТО: полиция раскрыла шокирующие детали (фото)

В результате конфликта 61-летний отец несколько раз ударил ножом сына, который от ранений скончался.

В Житомирской области полиция открыла уголовное производство по факту убийства 9 мая в Коростене бывшего участника антитеррористической операции.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Читайте также"Ударили ножом в спину": стало известно о состоянии "киборга", на которого напали в Киеве

Как рассказала УНИАН руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, информация о трагедии поступила в полицию 9 мая вечером.

Во время выяснения обстоятельств стало известно, что 9 мая в Коростене в результате конфликта 61-летний отец несколько раз ударил сына ножом, который от ранений скончался.

Отец бывшего участника АТО не задержан, поскольку он признал свою вину и никуда не сбегал.

Также известно, что погибший после возвращения из зоны АТО сильно злоупотреблял спиртным.

Расследование этого уголовного производства продолжается.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской произошло нападение на участника АТО Вербича. Потерпевший шел по улице и почувствовал удар в спину. Вернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.

По факту нападения открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины. Лицам, причастным к нападению, грозит до семи лет лишения свободы.

7 мая СБУ установила, что организатором нападения на участника боевых действий на Донбассе Вербича является гражданин России.