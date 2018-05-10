В столичном Гидропарке горит здание спортзала

В 13.50 спасателям удалось локализовать пламя. К ликвидации пожара привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава ГСЧС.

В столичном Гидропарке тушат пожар в здании, оборудованном под спортзал.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве получил информацию о пожаре в 13.10.

Читайте такжеСтихия в Харькове: сильный ветер повалил дерево на проспект (фото)

«Прибыв к месту происшествия, спасатели ГСЧС установили, что возгорание возникло в отдельно стоящем, одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м», - уточнил собеседник агентства.

В 13.50 пожар удалось локализовать.

К ликвидации пожара привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 45 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

«Уровень пожара – 1-БИС», - отметили спасатели.