Стихия в Харькове: сильный ветер повалил дерево на проспект (фото)

16:18, 08 мая 2018
Происшествия
187
Сильный ветер сломал дерево, которое упало на проезжую часть / фото twitter.com/h_kharkov

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По их данным, инцидент произошел на Московском проспекте в районе ХТЗ. Сильный ветер сломал дерево, которое упало на проезжую часть, загородив ее.

Читайте такжеВ Киеве на Трухановом острове произошел пожар

Очевидцы предупреждают водителей и советуют объезжать указанный участок.

Ранее сообщалось, что в Харькове на автомобили упало дерево и едва не убило мужчину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ветер#Харьков#дерево