Стихия в Харькове: сильный ветер повалил дерево на проспект (фото)

Очевидцы предупреждают водителей и советуют объезжать указанный участок.

Из-за сильного ветра на проспекте Московском в Харькове сломалось и упало дерево

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По их данным, инцидент произошел на Московском проспекте в районе ХТЗ. Сильный ветер сломал дерево, которое упало на проезжую часть, загородив ее.

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Очевидцы предупреждают водителей и советуют объезжать указанный участок.

Ранее сообщалось, что в Харькове на автомобили упало дерево и едва не убило мужчину.