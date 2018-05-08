Стихия в Харькове: сильный ветер повалил дерево на проспект (фото)
16:18, 08 мая 2018Происшествия
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Очевидцы предупреждают водителей и советуют объезжать указанный участок.
Сильный ветер сломал дерево, которое упало на проезжую часть / фото twitter.com/h_kharkov
Из-за сильного ветра на проспекте Московском в Харькове сломалось и упало дерево
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По их данным, инцидент произошел на Московском проспекте в районе ХТЗ. Сильный ветер сломал дерево, которое упало на проезжую часть, загородив ее.
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Очевидцы предупреждают водителей и советуют объезжать указанный участок.
Ранее сообщалось, что в Харькове на автомобили упало дерево и едва не убило мужчину.
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