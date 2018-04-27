В Харькове на автомобили упало дерево и едва не убило мужчину (видео)

19:26, 27 апреля 2018
Происшествия
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В Харькове дерево чуть не убило мужчину / кадр из видео ТСН

В Харькове поваленное ветром дерево чуть не убило мужчину. Водитель легковушки только припарковался возле дома и отошел на несколько метров, как на его машину упал тополь.

Ствол дерева сильно помял сразу два авто, еще два повредил, разбив фары, говорится в сюжете ТСН. Владельцы поврежденных машин вызвали полицию и написали заявление.

Местные жители говорят, не раз жаловались коммунальщикам на сухие деревья во дворе и просили спилить их, ведь боятся за детей, которые ходят в садик неподалеку.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Одессе обрушилась крыша дома, где Гоголь работал над вторым томом "Мертвых душ".

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Теги: #Харків#дерево упало на авто