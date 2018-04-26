Киевская полиция приняла от Витренко заявление о нападении (видео)

Решается вопрос о правовой квалификации "акции" националистов против Витренко.

Столичная полиция устанавливает обстоятельства нападения на председателя Прогрессивной социалистической партии Украины Наталью Витренко. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«К правоохранителям в 14.30 поступило сообщение, что у судебного учреждения на улице Большая Васильковская группа лиц бросила пакет с белым веществом в сторону двух представителей политической партии. После совершения неправомерных действий правонарушители скрылись», - сказано в сообщении.

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На месте работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая задокументировала произошедшее. Правоохранители приняли заявление от потерпевших.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, его совершивших.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее сегодня в Facebook координатор праворадикальной националистической организации С14 Сергей Мазур сообщил, что активисты С14 возле здания Окружного административного суда Киева облили жидкостью Витренко.

Мазур обнародовал видео, на котором двое человек с закрытым лицом подбегают к Витренко, обливают ее из бутылок жидкостью и убегают. На видео один из активистов выкрикивает фразу: "Привет от С14! Не будет комунякам покоя на украинской земле! Слава Украине! Слава нации!".

На сайте Окружного админсуда отмечается, что сегодня в 11.00 было запланировано судебное заседание по иску Витренко к Национальной полиции Украины.