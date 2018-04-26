"Не будет коммунякам покоя": националисты напали на скандальную Витренко и ее соратников (видео)

Наталья Витренко вместе со своими соратниками выходила из здания Окружного административного суда.

Представители националистической организации С14 облили белой жидкостью председателя Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталью Витренко и ее соратников.

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Соответствующее видео обнародовано на странице Facebook-сообщества «C14 news – резерв».

«Не будет коммунякам спокойствия на украинской земле», – воскликнул один из молодых людей после нападения.

«Коммунисты во главе с Витренко пришли судиться в Окружной админсуд. Им не нравится, что их “безнаказанно” кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками. За это получили приветик от С14. Не будет покоя Витренко и Ко на украинской земле», – говорится в сообщении националистов.

Комментарии по поводу инцидента на сайте ПСПУ пока отсутствуют.