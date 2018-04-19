Больше двух тысяч евро за штуку на черном рынке: в Киеве разоблачили международную группировку торговцев оружием (фото, видео)

Через курьеров злоумышленники переправляли контрабандный "товар" в Киев. Покупателей злоумышленники подыскивали через специализированные форумы в Интернете.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве международную организованную группировку, которая специализировалась на контрабанде, незаконном изготовлении и сбыте в Украине огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook. Установлено участников группы, которые через своих заграничных сообщников наладили незаконный ввоз из США и стран ЕС отдельных деталей оружия.

Через курьеров злоумышленники переправляли контрабандный «товар» в Киев. Потом в мастерской, которая была оборудована в гараже организатора группировки, дельцы изготавливали образцы огнестрельного оружия для продажи. «Злоумышленниками оружие приводилось в боевое состояние и в случае необходимости снаряжалось изготовленными здесь же глушителями. Реализовывали ее на «черном рынке» по цене 2300-2500 евро», – говорится в сообщении.

Покупателей злоумышленники подыскивали через специализированные форумы в Интернете. Оперативники спецслужбы в течение марта-апреля текущего года задокументировали ряд фактов противоправной деятельности.

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Сотрудники СБУ задержали на одной из улиц столицы организатора группировки во время попытки очередной продажи двух пистолетов иностранного производства.

Во время обысков по местам проживания фигурантов дела и изготовления оружия правоохранители изъяли три пулемета, три автомата, две винтовки, семь пистолетов-пулеметов, тридцать пистолетов марок «Glock», Colt, CZ, Browning, Beretta, Walther, SigSauer, Vzor, восемь гранатометов, тридцать две гранаты, пять мин, 3240 патронов различного калибра, а также комплекты деталей для изготовления пистолетов. «Обнаруженные образцы оружия переданы для проведения экспертизы», – отметил во время брифинга заместитель Председателя Нацполиции Виталий Невгад.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Ранее в Одессе правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов.