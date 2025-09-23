Самое время для экспериментов.

Украинский модельер и дизайнер одежды Андре Тан составил топ-5 брюк, которые надо иметь в гардеробе, чтобы легко создавать модные образы этой осенью.

В своем Instagram-аккаунте он сообщил, что обожает это время года, поскольку именно осенью можно экспериментировать с брюками и образами. Дизайнер представил пять моделей, которые сделают ваш look целостным:

Кожаные брюки

По словам Андре Тана, кожаные брюки - это просто must-have этой осенью. Они добавляют образу дерзости и в то же время выглядят очень дорого. Он советует сочетать их с объемными свитерами или классическими пиджаками:

"Твой лук будет выглядеть на миллион!".

Брюки с высокой талией

Модельер отмечает, что это не просто модно, но и очень выгодно для вашей фигуры. Брюки с высокой талией визуально удлиняют ноги и делают акцент на талии. Универсальными они станут, если выбрать черные или пастельные оттенки.

Джоггеры

Идеальный вариант для тех, кто выбирает не только стиль, но и комфорт. Андре Тан советует брать модели из мягкой ткани, которые можно сочетать с худи или объемными свитерами.

Брюки-клеш

Этот стиль возвращается в моду, но дизайнер призывает не путать клеш с бюками палаццо. "Клеш - это от колена. Они добавляют легкости и женственности образу. Выбирай высокий пояс для дополнительного изящества и твоя фигурка будет стройнее", - сказал он.

Классические темно-синие брюки

По словам модельера, это классика, без которой нельзя обойтись. Такие брюки идут ко всем образам, выглядят элегантно и всегда остаются в тренде.

Ранее УНИАН писал о конкуренте классическим черным брюкам, который уже заполонил подиумы и улицы модных столиц.

Вас также могут заинтересовать новости: