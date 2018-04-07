В Одессе правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов (фото, видео)

Во время проведения обысков изъято пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин «Оружейник зет-10», более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия.

В Одессе правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудники СБУ совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры накануне изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Проведена масштабная операция по изъятию из обращения незаконного оружия и боеприпасов, в которой было задействовано почти 200 сотрудников», - сообщили в главке.

Во время проведения девяти обысков правоохранители, в частности, изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин «Оружейник зет-10», более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия.

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По оперативной информации спецслужбы, изъятые средства поражения могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей во время праздничных мероприятий и памятных для Одессы дат. В частности, речь о религиозных праздниках (Пасха, Проводы), Дне освобождения Одессы от нацистов (10 апреля), годовщине трагедии 2 мая 2014 года (массовые беспорядки, приведшие к гибели 48 человек) и т. д.

В настоящее время в рамках открытых уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.