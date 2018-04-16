В Киеве в один день застрелились два сотрудника СБУ - журналист

Полковник в отставке и действующий сотрудник СБУ покончили с собой в один день.

14 апреля в Киеве почти одновременно совершили самоубийство двое сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом написал журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook.

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Как сообщается в 22:46 в дежурную часть Национальной полиции Киево-Святошинского района поступило сообщение о самоубийстве полковника в отставке Олега Вовчка, последний его пост в службе - заместитель начальника Киевского главка. Мужчина 1978 года рождения, уволился в прошлом году.

Вовчок застрелился из нарезного оружия - пистолета "Зауэр", об этом правоохранителям сообщил сын гражданской жены полковника. Трагедия произошла в селе Михайловская Рубежовка Киево-Святошинского района.

Ранее еще одно самоубийство произошло непосредственно в Киеве. В 14:15 жена сотрудника СБУ Сергея Ткаченко сообщила полицейским, что ее муж покончил с собой. Мужчина 1985 года рождения выстрелил себе в голову из пистолета "Макарова".

Как сообщал УНИАН, ранее в Черкасской области в собственном кабинете повесился чиновник.