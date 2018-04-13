В Одессе авто ГСЧС по дороге на вызов столкнулось с внедорожником и перевернулось - СМИ
13:45, 13 апреля 2018Происшествия
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Пострадал водитель автомобиля ГСЧС, его доставили в больницу.
В Одессе автомобиль ГСЧС попал В ДТП / фото Пушкинская
На улице Решельевской в Одессе автомобиль службы по вопросам чрезвычайных ситуаций столкнулся с внедорожником и перевернулся.
Как сообщает местное издание "Пушкинская", очевидцы сообщают, что спасатели ехали с проблесковыми маячками. По предварительным данным, авто направлялось на 13-ю станцию Большого Фонтана, где горел ресторан «Песок», в нем находились два сотрудника ГСЧС, сообщает издание.
В результате происшествия пострадал водитель машины, его доставили в больницу.
Как сообщал УНИАН, 11 апреля в пригороде Одессы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля один человек погиб и 10 пострадали.
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