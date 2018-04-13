В Одессе авто ГСЧС по дороге на вызов столкнулось с внедорожником и перевернулось - СМИ

Пострадал водитель автомобиля ГСЧС, его доставили в больницу.

На улице Решельевской в Одессе автомобиль службы по вопросам чрезвычайных ситуаций столкнулся с внедорожником и перевернулся.

Как сообщает местное издание "Пушкинская", очевидцы сообщают, что спасатели ехали с проблесковыми маячками. По предварительным данным, авто направлялось на 13-ю станцию Большого Фонтана, где горел ресторан «Песок», в нем находились два сотрудника ГСЧС, сообщает издание.

В результате происшествия пострадал водитель машины, его доставили в больницу.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в пригороде Одессы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля один человек погиб и 10 пострадали.