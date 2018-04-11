Под Одессой столкнулись маршрутка и легковушка: один человек погиб, 10 пострадали (фото)

21:51, 11 апреля 2018
Происшествия
278
Микроавтобус перевернулся / фото od.npu.gov.ua

Читайте такжеВ Конча-Заспе полицейский конфисковал мотоцикл, разбил его и повредил три автомобиля (видео)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, около 19.00 на автодороге в селе Лески автомобиль «Таврия» столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результате столкновения 57-летний пассажир Mercedes Sprinter погиб на месте, еще десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо госпитализированы.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения, микроавтобус перевернулся.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#новости Одесщины