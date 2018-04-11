Под Одессой столкнулись маршрутка и легковушка: один человек погиб, 10 пострадали (фото)
21:51, 11 апреля 2018Происшествия
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Оба автомобиля получили серьезные повреждения, в результате столкновения 57-летний пассажир Mercedes Sprinter погиб на месте.
Микроавтобус перевернулся / фото od.npu.gov.ua
Сегодня в пригороде Одессы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля один человек погиб и 10 пострадали.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, около 19.00 на автодороге в селе Лески автомобиль «Таврия» столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
В результате столкновения 57-летний пассажир Mercedes Sprinter погиб на месте, еще десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо госпитализированы.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения, микроавтобус перевернулся.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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