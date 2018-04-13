На одесском пляже произошел масштабный пожар в ресторане (фото)

По словам очевидцев, пожар пытаются потушить сотрудники ресторана с помощью морской воды. На место уже прибыло несколько расчетов ГСЧС.

В курортной зоне Одессы горит популярный ресторан «Песок».

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, сообщение о возгорании ресторана, расположенного на 13-й станции Большого Фонтана, поступило около 11.00. Сейчас на месте работают спасатели.

По словам очевидцев, масштабный пожар пытаются потушить сотрудники ресторана, расположенного на побережье Черного моря, при помощи морской воды. На место уже прибыло несколько расчетов ГСЧС.

Пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области это ЧП пока не комментирует.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября прошлого года в Одессе сгорел детский лагерь "Виктория". В результате пожара погибло трое детей.

В общем суд Одессы признал потерпевшими по делу о пожаре 78 человек.