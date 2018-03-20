Видео жестокой драки школьниц на Житомирщине поразило сеть

Первоисточник удалили, однако ситуацией уже заинтересовалась полиция.

В Коростене на Житомирщине сняли на видео детскую драку. Одна из девушек снимала жестокое избиение на мобильный телефон, а потом эту запись выложили в соцсети, где она разлетелась.

Выяснять отношения принялись девушки в возрасте 14 и 15 лет. Это было вечером около 22:00 часов в парке – драка происходила прямо на снегу, говорится в сюжете ТСН.

"Выяснить причины не удалось, потому что одна говорит одно, вторая - другое, обе девочки из неблагополучных семей", - рассказала инспектор ювенальной превенции коростенской полиции Ольга Яценко. Пострадавшая и ее обидчица учатся в разных школах, но живут рядом.

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Мама избитой говорить отказывается и дочке тоже не позволяет. "Это наше личное, мы даем совет сами", - сказала по телефону Галина Радченко. В школе говорят, что девочка осталась дома с бронхитом. "Хороший ребенок, не проблемный, но в школу ходить не хочет", - пояснила директор УВК №12 Галина Нижник. Педагоги говорят, что накануне говорили и с ученицей, и с мамой, но побоев на ребенке не заметили. "Мама говорит, что там ничего нет. Сначала, когда она пришла домой уже поздно вечером, то было немного припухлое и покраснения", - рассказала директор школы.

Лучшая подружка и одновременно обидчица девочки учится в школе №3. Педагоги просят журналистов ее не беспокоить. "Находится в стрессовом состоянии, слезы, ребенок на грани нервного срыва. И социальные службы здесь были, и полиция", - пояснил директор этой школы Игорь Туровский. Девочка эта из неблагонадежной семьи, которая состоит на учете у социальных служб. Она часто пропускает уроки, но агрессии до сих пор за ней не замечали – причиной того, что произошло, готовы считать алкоголь. "Полиции давали объяснения, что они пили вино", - рассказал директор.

Дело в полиции, вероятнее всего, закроют, потому что мама пострадавшей девочки отказалась писать заявление. Психологи не исключают, что это могла быть и напускная агрессия – разыгранная сценка для лайков в интернете.

Как сообщал УНИАН, в Полтаве группа девочек избила 8-классницу прямо возле школы. Инцидент произошел 12 ноября 2017 года.