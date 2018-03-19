Полиция вернула домой 14-летнего парня, который автостопом ехал к любимой

Осенью юноша познакомился с девушкой и после длительного общения в сети Интернет решил поехать к ней и признаться в любви.

В Броварской отдел полиции поступило сообщение о пропаже 14-летнего парня от коллег из Кировоградщины. Было известно, что юноша мог поехать к своей подруги, жительницы одного из сел Броварского района Киевщины.

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Как сообщается на сайте Нацполиции, полицейские ювенальной превенции оперативно установили местонахождение беглеца. Выяснилось, что осенью юноша познакомился с девушкой и после длительного общения в сети Интернет решил признаться ей в любви. Собрал вещи и автостопом поехал к ней в другую область.

Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, объяснили к каким негативным последствиям могут привести такие поступки и вернули домой родным.

Как сообщал УНИАН, в Киеве подросток через фейковые обменники присвоил свыше 3 миллионов гривен.