Полиция вернула домой 14-летнего парня, который автостопом ехал к любимой

13:56, 19 марта 2018
Происшествия
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На пути подростка к любимой стала полиция / Фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Нацполиции, полицейские ювенальной превенции оперативно установили местонахождение беглеца. Выяснилось, что осенью юноша познакомился с девушкой и после длительного общения в сети Интернет решил признаться ей в любви. Собрал вещи и автостопом поехал к ней в другую область.

Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, объяснили к каким негативным последствиям могут привести такие поступки и вернули домой родным.

Как сообщал УНИАН, в Киеве подросток через фейковые обменники присвоил свыше 3 миллионов гривен.

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