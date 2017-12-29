В Киеве подросток через фейковые обменники присвоил свыше 3 миллионов гривен

В Киеве будут судить подростка, который через организацию фейковых пунктов обмена валют присвоил свыше 3 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, 17-летний юноша, приехав из Черниговской области в столицу, вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной. Мужчина размещал объявления в сети Интернет о обмене иностранной валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной – снимали помещение под пункт обмена валют, которое обязательно оснащали запасным выходом, через которій убегали, после того как забирали деньги граждан.

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"Прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего юноши, который вместе с сообщниками под видом обмена валют, незаконно завладел средствами граждан на сумму свыше 3,8 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Юношу обвиняют по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине школьник помог поймать грабителя, запомнив его татуировки.