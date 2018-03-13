На полигоне "Широкий лан" ночью произошел пожар: погиб военный, еще семеро пострадали

09:51, 13 марта 2018
Происшествия
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Огонь заметили около 4 часов ночи / фото УНИАН

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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«На 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке», - сказано в сообщении.

Около 4-х часов утра личный состав суточного наряда палаточного городка заметил возгорание палатки. Военнослужащие немедленно приняли меры по эвакуации личного состава и тушению пожара.

Во время пожара один военнослужащий погиб, семеро получили ожоги различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Проводятся следственные действия.

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Теги: #пожежа#Широкий Лан