Сутки в зоне АТО: пять обстрелов, двое раненых

На Донетчине боевики использовали против ВСУ минометы и вооружение БМП.

За прошедшие сутки, 12 марта, российско-оккупационные войска совершили 5 обстрелов украинских позиций. Ранения получили двое украинских военных.

Читайте такжеУкраинская сторона СЦКК обвинила боевиков в обстреле авто с персоналом Донецкой фильтровальной станцииКак сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, противник, в частности, активизировался на Луганском направлении: вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.

На Донетчине оккупанты применили против сил АТО 120 и 82 мм минометы вблизи Павлополя, вооружение БМП-2 и 82 мм минометы - у Водяного, минометы и стрелковое оружие - против защитников Авдеевки.

«В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Военнослужащих доставили в военно-медицинские учреждения и оказали медицинскую помощь», - сообщают в штабе.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Представители ОРДЛО заявляли, что поддерживают режим полной тишины, однако продолжают осуществлять обстрелы.